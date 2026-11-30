(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Afganistan'da Taliban yönetiminin kadınlara yönelik uygulamalarına tepki gösterdi. Belh vilayetinde kadınların isimlerinin resmi kurumlarda ve sağlık kayıtlarında kullanılmasının engellendiğine ilişkin haberlere işaret eden Çağlayan, "Hiçbir iktidarın, hiçbir dini otoritenin kadınların hayatları üzerinde hüküm kurmasına, haklarımızı gasbetmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın 2021 yılında Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinin ardından kadınların eğitim, çalışma ve kamusal yaşama katılım haklarına yönelik getirilen kısıtlamaları eleştirdi. Çağlayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'da Taliban'ın 2021'de yeniden iktidara gelmesiyle birlikte kadınları kamusal alandan uzaklaştırmak için yeni yasaklar adım adım devreye sokuluyor. Kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimine, kadınların üniversiteye devam etmesine getirilen yasaklara, çalışma, seyahat etme ve kamusal alanlarda bulunmalarına yönelik kısıtlamalar ekleniyor. Bugün Belh vilayetinden gelen haberlere göre, kadınların kendi isimlerinin devlet dairelerinde, hastanelerde ve sağlık kayıtlarında kullanılması engelleniyor.

Afgan kadınlar 2017'de #WhereIsMyName (Benim Adım Nerede?) kampanyasını başlatmış, annelerin isimlerinin çocuklarının kimlik belgelerine yazılması için verdikleri mücadeleyi 2020'de kazanmışlardı. Taliban'ın bugün hayata geçirdiği politikalar kadınların eğitimden, çalışma yaşamından ve kamusal alandan dışlandığı, bedenlerinin, kimliklerinin ve yaşamlarının erkek egemen bir dini-siyasal otorite tarafından denetim altına alındığı bir rejimin inşasını hedefliyor.

Afganistanlı kadınların isimlerini, seslerini ve var olma haklarını savunmak, dünyanın her yerinde kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır. Hiçbir iktidarın, hiçbir dini otoritenin kadınların hayatları üzerinde hüküm kurmasına, haklarımızı gasbetmesine ve bizi kendi hayatlarımızın öznesi olmaktan çıkarmasına izin vermeyeceğiz. Ve dünyanın bütün coğrafyalarında haklarımızdan, özgürlüğümüzden ve birbirimizden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz."