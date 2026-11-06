Ankara Barosu, Sincan Cezaevleri Kampüsü için görüş kabini ve avukat odası talep etti

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Binici ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Onursal, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Başaran'ı ziyaret etti. Görüşmede, Sincan Cezaevleri Kampüsü'nde avukatların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede L2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda avukat görüşmeleri sırasında yaşanan bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla ilave görüş kabinleri yapılması, avukatlara tahsis edilecek kayıt alanında avukat odası oluşturulması, içme suyu, yemek, emanet dolabı ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapılması istendi. Ayrıca kampüsteki tüm avukat görüş alanlarına su sebili yerleştirilmesi talep edildi.

Avukatların, görüşecekleri tutuklu veya hükümlünün hangi ceza infaz kurumunda bulunduğunu kampüs girişinde öğrenebilmeleri için avukatlara özel bir bilgilendirme hizmeti oluşturulması da gündeme geldi. Görüşmede, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri de değerlendirildi.

Ankara Barosu, Başsavcı Vekili Serkan Başaran'a meslektaşlarının yaşadığı sorunlara gösterdiği ilgi ve çözüm önerilerine yönelik yapıcı yaklaşımı dolayısıyla teşekkür etti.