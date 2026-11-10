Ankara Barosu yeni adliyede avukat alanları ve otopark planlarını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Barosu yeni adliyede avukat alanları ve otopark planlarını değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Barosu yeni adliyede avukat alanları ve otopark planlarını değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve heyet, yapımı süren yeni Ankara Adliyesi'nde inceleme yaptı. Görüşmede avukatlara ayrılacak çalışma ve dinlenme alanları, otopark kapasitesi, ulaşım ve erişilebilirlik ihtiyaçları masaya yatırıldı.

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden yeni Ankara Adliyesi binasında incelemelerde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Arif Naci Sucuoğlu ve inşaat yetkilileriyle yapılan görüşmede, avukatlara ayrılacak çalışma ve dinlenme alanları, otopark kapasitesi, ulaşım olanakları ve bina içi erişilebilirlik konuları ele alındı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Ahmet Erdem Ekmekçi, inşaatı devam eden yeni Ankara Adliyesi binasını ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin barodan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Ahmet Erdem Ekmekçi, yapımı devam eden yeni Ankara Adliyesi binasını ziyaret ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Arif Naci Sucuoğlu ve inşaat yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, yeni adliye binasının fiziki kapasitesi ve yerleşim düzeni, Baromuza ve meslektaşlarımıza tahsis edilecek çalışma, dinlenme ve ortak kullanım alanları, avukatlara yönelik otopark kapasitesi, ulaşım olanakları ve adliyeye giriş çıkışları kolaylaştıracak düzenlemeler ele alındı. Ayrıca duruşma salonları, mahkeme kalemleri ve diğer adli birimlerin yerleşimi, asansörler, bina içi ulaşım, erişilebilirlik, teknik altyapı ve sosyal alanlara ilişkin planlamalar değerlendirildi.

İnşaat sürecinde Baromuzun görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının öneminin vurgulandığı görüşmede, projenin bundan sonraki aşamalarına ilişkin planlamaların ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarının bu süreçte gözetilmesi amacıyla en kısa sürede geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmesi konusu ele alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Arif Naci Sucuoğlu'na ve ilgili yetkililere, meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına gösterdikleri ilgi ve paylaştıkları bilgiler için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Ankara AdliyesiYerel HaberlerİncelemeÇağlayanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Aziz Yıldırım’dan sürpriz teklif Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
Altın yatırımcısına kötü haber 46 ayın en büyük kaybı Altın yatırımcısına kötü haber! 46 ayın en büyük kaybı
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
20:54
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi Karşılığında hediye de verdi
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi
20:11
Alanyaspor’da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
19:47
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
19:47
Önce Pogba şimdi de o Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
19:45
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 20:58:07. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara Barosu yeni adliyede avukat alanları ve otopark planlarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android