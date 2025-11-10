Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ü Vefatının 87'nci Yılında Çeşitli Etkinliklerle Andı - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ü Vefatının 87'nci Yılında Çeşitli Etkinliklerle Andı

10.11.2025 17:32
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87’nci yılında “Ankara Kültür” çatısı altında çeşitli etkinliklerle andı. Kocatepe Kültür Merkezi’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını, fikirlerini ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecini anlatan “Atatürk Temalı Çocuk Atölyeleri” düzenlendi. Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Kocatepe Camii’de Atatürk’ün anısına  vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

Ankara'da Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Başkent'te saygı, minnet ve özlemle anıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kocatepe Kültür Merkezi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını, fikirlerini ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini anlatan "Atatürk Temalı Çocuk Atölyeleri" düzenledi. Ayrıca Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Kocatepe Camii'de ise vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

100 çocuk atölye çalışmasında Ata'yı andı

Atatürk' ün sanata verdiği öneme vurgu yapmak amacıyla yaklaşık 100 çocuk Kocatepe Kültür Merkezi'nde 3 farklı deneyim atölyesi için bir araya geldi. "Atatürk'ün Sevdiği Yemekler", "Bu Bizim Şehrimiz, Sembollerle Ankara", "10 Kasım Anı Kartları" atölyeleri ile çocuklara Atatürk'ün hayatı ve fikirlerine ilişkin bilgiler verildi.

"Atatürk'ü anmak için, Atatürk'ün sevdiği yemekleri yapmak için geldim"

Atölye'ye katılan çocuklar duygularını, şu sözlerle dile getirdi:

-Ela Demirdaş: "Bu etkinlik çok eğlenceli. Atatürk'ün yemeklerini öğrenerek mirasımızı devam ettirebiliriz. Atatürk'ün sevdiği yemeklerin çizimlerini kesip tabaklarımızın üzerine yapıştırarak bir sofra kurduk. Mesela kuru fasulye, enginar, yaprak sarma, bamya gibi yemekler var. 10 Kasım'da bunu yapmak Atatürk'e saygılı bir davranış olarak gösterilebilir."

-Ali Poyraz Çopur: "Atatürk'ü anmak için, Atatürk'ün sevdiği yemekleri yapmak için geldim. Arkadaşlarımla Atatürk'ün anısına sevdiği yemekleri yapıştırdık. Hem duygulu hem eğlenceli bir gündü."

-Barbaros Sefa: "Bugün 10 Kasım olduğu için üzgünüz. Bugün Atatürk'ü yeniden hatırlamak için onun sevdiği şeyleri öğreniyoruz."

ABB'den lokma ikramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve Kocatepe Camisi'nde vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Atatürk'ü özlem ve minnetle andıklarını ifade eden vatandaşlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Bülent Kılıç: "Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün önünde saygıyla eğiliyoruz. Ben bir öğretmenim. Atatürk öğretmeniyim. Ruhu şad olsun."

-Bülent Reşat: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Onun ve şehitlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim dualarımızı kabul etsin."

-Süleyman Çavdar: "İzmir'den geldim. Oğlumu Anıtkabir'e getirdim. Ulu Önder Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümü nedeniyle buraya geldik. Ruhu şad olsun, o olmasaydı bizler de olmazdık."

Kaynak: ANKA

