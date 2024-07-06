Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Destek Ödemesi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım şartlarını taşıyan 39 bin 954 emekliye, 1500'er lira destek ödendiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, emeklilere desteğin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 10 bin lira maaş alan ve sosyal yardım alma şartları taşıyan 39 bin 954 emekliye, on birinci kez 1500'er lira destek ödemesi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca 217 bin 819 aileye her ay sağlanan 500 liralık et desteğinin de 600 liraya çıkarıldığı kaydedildi.