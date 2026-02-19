Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: "'fitre/Fidye Ver' Kampanyamızı Bu Ramazan Ayında da Başlatıyoruz"

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan "Fitre/Fidye Ver", "Koli Ver" ve "Su Ver" kampanyalarını yeniden başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da iyiliği büyütmek, sofraları bereketlendirmek isteyen hayırseverlerimiz için 'Fitre/Fidye Ver' kampanyamızı bu ramazan ayında da başlatıyoruz. Gelin, iyiliği birlikte büyütelim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin diye" sloganıyla hayata geçirdiği, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü kuran "Fitre/Fidye Ver", "Koli Ver" ve "Su Ver" kampanyaları bu ramazan ayında da başladı.

Kampanyaları duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da iyiliği büyütmek, sofraları bereketlendirmek isteyen hayırseverlerimiz için Fitre/Fidye Ver kampanyamızı bu ramazan ayında da başlatıyoruz. Gelin, iyiliği birlikte büyütelim. Kurduğumuz dayanışma ağına katılmak isteyen vatandaşlarımız için; https://fitrever.ankara.bel.tr/" ifadesini kullandı.

"Fitre/Fidye Ver" kampanyası kapsamında yapılan bağışlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit ve sistemli bir şekilde ulaştırılacak. Sistem üzerinden tek seferde 5 işlem yapılabilirken, 30 günlük fidye seçeneği de yer alıyor."

Üç farklı koli seçeneği

Mansur Yavaş'ın "Ramazan'da dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için destek olmak isteyen hayırseverlerimizi Koli Ver sistemimize davet ediyoruz" diyerek duyurduğu "Koli Ver" kampanyasında da hayırseverler, 'https://koliver.ankara.bel.tr/'adresi üzerinden küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı gıda kolisi seçeneğiyle destekte bulunabilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirilen bir diğer kampanya ise ASKİ Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Su Ver" kampanyası oldu. Kampanya kapsamında 'https://suver.aski.gov.tr/' adresi üzerinden sosyal yardım alan ailelerin su faturaları ödenebilecek.