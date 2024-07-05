Ankara Büyükşehir Belediyesi, SanAtölye'yi hizmete açtı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çayyolu Beytepe Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan taşınmazı, sanatı ve sanatçıyı desteklemek için "SanAtölye" adıyla hizmete açtı.

???????ABB'den yapılan açıklamaya göre, SanAtölye'de güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültelerine giriş sınavına hazırlık eğitiminin yanı sıra resim, çini, keçe sanatı, ahşap boyama, deri işleme, karakalem ve ebru atölyeleri bulunacak.

ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Ekin Ceren Akbaş Örs, projeye ilişkin açıklamasında sanatın ve estetiğin daha geniş bir yer bulabilmesi için SanAtölye'yi açtıklarını belirtti.

Örs, "Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle bu atıl alanın tadilatını gerçekleştirdik. Atölyelerimizin tefrişatını tamamladık. Burada resim, heykel ve seramik gibi çeşitli sanat dallarında her yaştan vatandaşı aynı masada buluşturmayı amaçlıyoruz. Birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak SanAtölye'yi sanatseverlerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığında resim eğitmeni olan Filiz Köksal ise 7'den 70'e herkesin eğitim ve atölyelerden ücretsiz yararlanabileceğini, atölyede hem yeteneklerini keşfedip, hem de sosyalleşme imkanı bulacağını söyledi.

Köksal, SanAtölye'den faydalanmak isteyenlerin kayıt yaptırabileceklerini bildirerek, tüm sanatseverleri atölyeye beklediklerini kaydetti.