Caz Derneğince düzenlenen 30. Uluslararası Ankara Caz Festivali, "Serkan Alagök Quartet & Meltem Ege" konseriyle başladı.

Derneğin açıklamasına göre, "Caz evrenseldir" temasıyla yapılan ve 30 Kasım'a kadar sürecek festival, 30. yılını ulusal ve uluslararası sanatçıları bir araya getiren programlarla kutluyor.

Festivalin 30. yılına özel bir otelde tören düzenlendi. Açılış kapsamındaki basın toplantısı ve 30. yıl töreninde, festivalin geçmişten bugüne uzanan yolculuğu ve Ankara'nın kültür-sanat yaşamına sunduğu katkılar anlatıldı.

Festivalin 30 yıllık yolculuğuna katkı sunanlara teşekkür edildi

Törende ayrıca yıllar boyunca festivale katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür plaketleri sunuldu.

Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası ile 20 yıl boyunca gerçekleştirilen işbirliklerine sunduğu katkılar nedeniyle Emekli Orgeneral Ergin Celasin'e, festivalin 30 yıllık yolculuğuna basın sponsoru olarak eşlik eden Radyo ODTÜ'ye ve 1996 yılından bu yana festivalde yer alan caz müzisyeni Tuna Ötenel'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Törende, festivalin 30 yıllık birikiminin yalnızca müzikal bir başarı değil, aynı zamanda sanatçılar, kurumlar ve müzikseverlerin katkılarıyla gelişen güçlü bir kültürel birliktelik olduğu vurgulandı.

Açılış sahnesinde Serkan Alagök Quartet & Meltem Ege yer aldı

Açılış töreninin ardından sahne alan Serkan Alagök Quartet & Meltem Ege, festivalin 30. yılına özel müzikseverlerle bir araya geldi.

Konserde vokalist Meltem Ege'ye davulda Serkan Alagök, piyanoda Berk Kurdoğlu, saksofonda Tamer Temel ve kontrbasta Gökhan Över eşlik etti.

Festival 30 Kasım'a kadar Ankara'nın farklı sahnelerinde sürecek

Otuzuncu yılında da cazın farklı kuşakları, kültürleri ve müzikal yaklaşımları buluşturan evrensel dilini odağına alan Uluslararası Ankara Caz Festivali, 30 Kasım'a kadar başkentin farklı sahnelerinde devam edecek.

Festivalde, Türkiye'den ve dünyadan sanatçıların katılımıyla gerçekleşen konserlerin yanı sıra söyleşiler, atölyeler ve genç müzisyenlere alan açan etkinlikler de yer alacak.

30. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin ayrıntılı programına, etkinlik bilgilerine ve biletlerine "cazdernegi.org" ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.