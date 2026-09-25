Ankara Çubuk'ta bıçak ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Ankara Çubuk'ta bıçak ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişiden 2'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Çubuk'ta Sanayi Caddesi'nde iki grup arasında omuz atma yüzünden çıkan tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü ve 4 kişi yaralandı. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanırken diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Sanayi Caddesi'nde iki grup arasında omuz atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.Ç. ve K.O.İ. ile isimleri belirlenemeyen 2 kişi, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından gözaltına alınan E.Ç. ve K.O.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 2 yaralının tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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