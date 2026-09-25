Ankara Çubuk'ta bıçak ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Sanayi Caddesi'nde iki grup arasında omuz atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.Ç. ve K.O.İ. ile isimleri belirlenemeyen 2 kişi, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan E.Ç. ve K.O.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 2 yaralının tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.