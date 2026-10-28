Ankara Çubuk\'ta Cumhuriyet\'in 103. yılı Atatürk Anıtı\'na çelenk sunularak kutlandı

ANKARA(AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki törende, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Daha sonra katılımcılar hatıra fotoğrafları çektirdi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet'in 103. yılını onurla ve gururla kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüm vatandaşları meydanda düzenlenecek kutlamalara davet etti.

Programa siyasi parti, kamu kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.