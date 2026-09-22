Ankara Çubuk'ta kadınların el emeği ürünlerini bakan danışmanı ve müşavir inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Çubuk'ta kadınların el emeği ürünlerini bakan danışmanı ve müşavir inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Çubuk\'ta kadınların el emeği ürünlerini bakan danışmanı ve müşavir inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğindeki Kadın El İşleri Atölyesi'nde kurslar sürüyor; kadınlar el emeği ürünler hazırlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Danışmanı Hatice Çakmak ile İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ürünleri inceleyip kadınlarla sohbet etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde açılan Kadın El İşleri Atölyesi'ndeki kurslar devam ediyor.

Çubuk Belediyesi ile Çubuk Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle faaliyet gösteren Kadın El İşleri Atölyesi'ne katılan kadınlar el emeği ürünler ortaya çıkarıyor.

Atölyedeki kurslara katılan kadınlarca ortaya çıkarılan ürünleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Danışmanı Hatice Çakmak ile İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan inceledi.

Kurs yetkilisi Neslihan Yiğiner de Çakmak ve Atan'a ürünler hakkında bilgi verdi. Çakmak ve Atan, kadınlarla sohbet etti.

Agat Taşı Atölyesi'ni de ziyaret eden Çakmak ve Atan, Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Yusuf Kürşat Mercan'dan agat taşı hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
Halk Eğitimi MerkeziÇubuk BelediyesiAnkara ÇubukGüncelSanatYaşamKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen’deki Husilere hava saldırısını bekletti Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen'deki Husilere hava saldırısını bekletti
“Gizli bölme“ daha fazla gizleyemedi 7 aydır aranan kadın yakalandı "Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu 8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu
Tottenham, Icardi için kararını verdi Tottenham, Icardi için kararını verdi
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi
İmzası bile kurumamıştı Galatasaray’ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
21:38
Türkiye’de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
19:36
Netanyahu ile New York Belediye Başkanı arasında ipler koptu: Başkanı açık açık tehdit etti
Netanyahu ile New York Belediye Başkanı arasında ipler koptu: Başkanı açık açık tehdit etti
19:35
Enver Altaylı’dan savcıya skandal tehdit Soruşturma başlatıldı
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 21:39:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta kadınların el emeği ürünlerini bakan danışmanı ve müşavir inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement