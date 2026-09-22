Ankara Çubuk\'ta kadınların el emeği ürünlerini bakan danışmanı ve müşavir inceledi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde açılan Kadın El İşleri Atölyesi'ndeki kurslar devam ediyor.

Çubuk Belediyesi ile Çubuk Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle faaliyet gösteren Kadın El İşleri Atölyesi'ne katılan kadınlar el emeği ürünler ortaya çıkarıyor.

Atölyedeki kurslara katılan kadınlarca ortaya çıkarılan ürünleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Danışmanı Hatice Çakmak ile İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan inceledi.

Kurs yetkilisi Neslihan Yiğiner de Çakmak ve Atan'a ürünler hakkında bilgi verdi. Çakmak ve Atan, kadınlarla sohbet etti.

Agat Taşı Atölyesi'ni de ziyaret eden Çakmak ve Atan, Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Yusuf Kürşat Mercan'dan agat taşı hakkında bilgi aldı.