Ankara Çubuk'ta yaban meyveleri hasadı başladı, kilogramı 80-100 liradan satılıyor - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta yaban meyveleri hasadı başladı, kilogramı 80-100 liradan satılıyor

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Ankara Çubuk\'ta yaban meyveleri hasadı başladı, kilogramı 80-100 liradan satılıyor
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Ankara Çubuk'ta dağlık alanlarda doğal yetişen alıç, kuşburnu, ahlat ve kızılcık gibi yaban meyveleri toplanıp pazarlarda kilogramı 80-100 liradan satılıyor. Eylülde başlayan hasat yıl sonuna kadar sürerken, ürünler doğal olduğu için ilgi görüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşlar, dağlık alanlarda doğal olarak yetişen alıç, kuşburnu, ahlat, kızılcık, karamuk ve dağ eriği gibi yaban meyvelerini toplayarak pazarlarda satışa sunuyor.

Dağlık bölgelerde dikenli ve çalı tipi ağaçlarda yetişen meyveler, özellikle sonbahar aylarında vatandaşların geçim kaynaklarından biri haline geliyor. Sabahın erken saatlerinde dağlara çıkan vatandaşlar, topladıkları meyveleri ilçe pazarlarında tüketiciyle buluşturuyor.

Karadana Mahallesi'nden Emine Aydos, meyveleri dağlık alanlarda tek tek topladıklarını belirterek, "Çalının, dikenin arasından tek tek topluyoruz. Herkes alıyor. Çocukluğumuzu, köyümüzü hatırlatıyor." dedi.

Topladığı ürünleri pazarda satışa sunan Hülya Boran ise meyveleri akşamları ayıklayarak satışa hazırladıklarını dile getirerek, "Dağlarda toplaması zor. Doğal olduğu için ilgi görüyor. Sirke ve farklı ürünlerini de yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Yaşar Gürbüzer de meyveleri dağlardan topladıklarını, hasadın eylül ayında başlayıp yıl sonuna kadar devam ettiğini söyledi.

İsmail Dost da araçlarının ulaşabildiği farklı dağlık alanlara giderek meyveleri topladıklarını, ürünlerin doğal olması nedeniyle tercih edildiğini anlattı.

Emine Dost ise meyveleri pazarlarda kilogramı 80 ila 100 lira arasında sattıklarını kaydetti.

Pazarcı Gani Kuzucu, Mahmudoğlan Mahallesi'nden toplanan ürünleri sattığını belirterek, yaban meyvelerinden marmelat ve çay yapıldığını aktardı.

Kaynak: AA
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