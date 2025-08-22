Ankara'da 547 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Ankara'da 547 Suçlu Yakalandı

22.08.2025 11:45
Ankara Valiliği, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 547 kişinin yakalandığını açıkladı.

Ankara Valiliği, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 547 kişinin, polis ve jandarma ekiplerince yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ağustos'ta polis ve jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 8, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 13, 5-10 yıl hapis cezası olan 23, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 238 ve ifadeye yönelik aranan 265 olmak üzere 547 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

