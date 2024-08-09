Ankara'da 676 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında farklı suçlardan aranan 676 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2-8 Ağustos'ta emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 23, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 277 ve ifadeye yönelik aranan 336 kişi yakalandı.
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