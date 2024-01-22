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Ankara'da 7 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Ankara'da 7 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.01.2024 - 16:03,
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Ankara'da 7 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çankaya ilçesi Eti Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan 7 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İddiaya göre, çatıda bulunan araç lastikleri nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Binanın çatı katında hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara\'da 7 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara'da 7 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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