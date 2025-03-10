Ankara'da 8 Mart Dolayısıyla Birçok Etkinlik Düzenlendi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kadınlar, ağaç dikiminden atölye çalışmasına, capoeira gösterisinden konsere kadar birçok etkinlikte bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Kadınlar Gününe özel düzenlenen konserde, sanatseverlerle buluştu. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Sevda Cenap And Müzik Vakfı iş birliği ile Gençlik Parkı Büyük Sahne'de düzenlenen konsere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara'yı kültür ve sanatın başkenti yapmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu düzenlenen konsere ilişkin, "Hayatımızı varlıkları ile mümkün kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle çok değerli sanatçımız Gülsin Onay'ın bizi şereflendirmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz ve kendisine muhteşem gösterisi için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kadınların her alanda daha fazla yer almaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek, "Kadınların güçlenmesi, eğitimde, iş hayatında ve sosyal yaşamda daha fazla yer almaları için yaptığımız çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Sevda Cenap And Vakfı iş birliği ile düzenlediğimiz Gülsin Onay'ı konserini dinlemek için bir araya geldik. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" diye konuştu.

Sanatseverlere buluşan ünlü sanatçı Gülsin Onay ise "Harika bir dinleyici vardı Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Salonu'nda. Güzel ve coşkulu bir kutlama yaşadık, Dünya Kadınlar Günü'nü bu anlamlı günü gerçekten beni çok duygulandıran bir şekilde yaşadık" ifadelerini kullandı.

İsimleri yaşayacak

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Mimoza Kadınları Derneği, 2002'den bu yana yaşam hakları ellerinden alınan 8 bin 422 kadın ve çocuk için Etimesgut Ata Mahallesi orman alanında meyve ağacı dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Mimoza Kadınlar Derneği üyesi ve katılımcı kadınların dikim yaptığı etkinlikte, yaşamını yitiren kadın ve çocukların isimlerinin yazıldığı künyeler üyeler tarafından ağaçlara asıldı.

Kadınlar Günü'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa bir etkinlik düzenledikleri için çok mutlu olduğu söyleyen Mimoza Kadınlar Derneği Başkanı Merih Uzun, "Çevre Koruma Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Müdürlüğü'ne ulaştık ve biz katledilen kadınlar ve çocuklarımız için proje yapıyoruz. Bu projemiz şu, isimlerinin ağaçlarda yaşatılacağı, alüminyum levhalarla künye oluşturup isimlerinin yaşatılacağı en azından her fidan bir can, bir fidan bir umut ışığı ve ismiyle projemizi gerçekleştirmek adına böyle bir talebimiz oldu ve talebimizi duydular çok mutluyuz. Sonuç itibariyle biz kadınlarımız ve çocuklarımız için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Mansur Başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise etkinliğe katılanlara Kadınlar Günü için hazırlanan karanfilleri hediye etti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Erimtan Müzesi'nde "Günümüzde Kadın tarihte Kadın" temalı arkeoloji turu ve kolaj çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kadınlar Günü için etkinlikler düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyoloğu Bilge Serenay Balcı, etkinliğe ilişkin, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında farkındalık çalışmaları düzenliyoruz. Erimtan Arkeoloji Müzesi'nde 'Günümüzde Kadın Tarihte Kadın' arkeoloji turu ve kolaj çalışması gerçekleştireceğiz. Burada tarihteki kadın figürleri ve kadınları ilham alarak bir çalışma yapacaklar" diye konuştu.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Eğitim Sorumlusu Ayça Özen ise "Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi olarak, Kasım ayından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projeler yürütüyoruz. Özellikle kadınların güçlenmesi anlamında, kültürel olarak desteklenmesi anlamında ayda bir olacak şekilde farklı atölyeler düzenliyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel olarak bir kadın temalı 'Geçmişte Kadın ve Günümüzde Kadın' temalı bir arkeoloji turu ve ardından bir kolaj çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmada da aslında hem kadınların tarih boyunca ne kadar güçlü olduklarını gösterebilmek, hatırlatabilmek ve kendi güçlerini tekrar ellerine alıp kültürlerine sahip çıkabilmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın ve çocuklardan Capoeira gösterisi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Sincan Kapalı Spor Salonu'nda kadın ve çocukların katıldığı Capoeira etkinliği düzenledi. Bir savunma sanatı olan capoeira eğitimini tamamlayan katılımcılar hünerlerini katılımcılara gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya yönelik hizmetlerinin devam edeceğini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Capoeira Grubu iş birliği ile Sincan Kapalı Spor Salonumuzda katılımcılara Brezilya asıllı bir savunma sanatı olan Capoeira eğitimi verildi. Bu çerçevede tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutlar, belediyemiz olarak sporun her alanında spora ve sporcuya hizmetlerimiz artarak devam edecektir" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadınlar Günü kapsamında, Başkentteki kadınların hayatını, mücadelelerini ve gücünü anlatan fotoğraf karelerini, Metro Sanat Galerisi'nde yer alan ekranlarda sergiledi.