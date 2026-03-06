Ankara'da 810 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da 810 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Ankara\'da 810 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
06.03.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 ay süren takip sonrası düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

ANKARA'da 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 810 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu hapın şehre sokulup sokak satıcılarına dağıtılacağı istihbaratını aldı. Polis, uyuşturucunun temin ve dağıtımını yapacağı belirlenen Y.S.'yi takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 810 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden temin edildiği değerlendirilen 186 bin 400 lira, 300 avro ve 100 doları ele geçirdi. Y.S. ile uyuşturucunun dağıtımını üstlendiği iddia edilen K.B. de gözaltına alındı. Hapların, Ankara'da bugüne kadar ele geçirilen en yüksek sayıdaki uyuşturucu hap miktarı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 810 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:39:52. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da 810 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.