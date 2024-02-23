Ankara Valiliği Operasyonlarında 869 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Valiliği Operasyonlarında 869 Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği Operasyonlarında 869 Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 869 kişinin yakalandığını bildirdi. 16-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 31, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 296 ve ifadeye yönelik aranan 506 kişi gözaltına alındı.

23.02.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 869 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16-22 Şubat tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 31, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 296 ve ifadeye yönelik aranan 506 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Ankara Valiliği, Jandarma, Güvenlik, Suç, Operasyon, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği Operasyonlarında 869 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:12:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Valiliği Operasyonlarında 869 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement