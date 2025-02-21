Ankara'da Akaryakıt İstasyonlarına Yangın Güvenliği Denetimi - Son Dakika
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Ankara'da Akaryakıt İstasyonlarına Yangın Güvenliği Denetimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangın risklerini azaltmak amacıyla kent genelindeki akaryakıt istasyonlarını denetliyor. İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, güvenlik önlemlerini inceleyerek olası riskleri en aza indirmeye çalışıyor.

21.02.2025 16:06
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangın risklerini en aza indirmek amacıyla kent genelindeki akaryakıt istasyonlarını denetliyor. İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Ankara'daki akaryakıt istasyonlarında alınan güvenlik önlemleri inceleniyor.

Yaşanan yangın felaketlerinin ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle, ABB İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, akaryakıt istasyonlarında kapsamlı denetimler başlattı. Ekipler, olası riskleri en aza indirmek için kent genelindeki akaryakıt istasyonlarında, yangın güvenliği başta olmak üzere çevre ve halk sağlığına yönelik önlemlerin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığı inceleniyor.

İtfaiye ekipleri, istasyonlarda bulunan yangın söndürme cihazlarının son kullanma tarihleri, hidrantların çalışır durumda olup olmadığı ve acil durum eylem planlarının hazırlığı gibi konularda denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri ise istasyonların ruhsat ve işletme koşullarını kontrol ederek, yasalara uygun olmayan durumlara karşı önlem alıyor.

"İstasyonlar yangın tedbirleri açısından hassasiyetle denetlenmektedir"

Zabıta Amiri İlker Şengünlü, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirterek, "Ruhsat yönetmeliği kapsamında ilimiz genelinde bulunan akaryakıt istasyonları oluşturduğumuz zabıta ve itfaiye ekiplerimiz tarafından özellikle yangın tedbirleri açısından hassasiyetle denetlenmektedir" dedi.

Kaynak: ANKA

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