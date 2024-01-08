ANKARA\'da akaryakıt istasyonunda gaz sızıntısı panik yarattı

ANKARA'da bir akaryakıt istasyonunda tankerdeki gaz sızıntısı, panik yarattı. Ekiplerin zamanında yapılan müdahalesi ile yangın veya patlamanın önüne geçildi.

Etimesgut ilçesi Ayaş Ankara Yolu Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna, saat 13.00 sıralarında sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) getiren tankerde, gaz sızıntısı fark edildi. Akaryakıt istasyonu çalışanları, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tankeri güvenlik tedbiri alarak boş bir araziye götürdü. Tanker ve istasyona köpükle müdahale edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Sızıntının LPG boşaltımı öncesinde fark edilerek müdahale edilmesi ile facianın eşiğinden dönüldü.

'YANGIN İHTİMALİ VARDI'

İstasyon yetkilisi Fettah Doğan (52), "Tanker, istasyona gaz getirmişti. Gazı boşaltmaya başlamadan önce bir gaz kaçağı oluştu. Etrafa yayılınca hemen polis ve itfaiyeyi aradık, anında geldiler. Sıkıntı tankerdeydi. Tankeri güvenli bir şekilde, yanımızdaki boş araziye aldılar. Bütün istasyonların gaz tankları çok güvenli. Kesinlikle hiçbir istasyonun gaz tankı böyle gaz kaçağı ile patlamaz. Fakat tankerden boşalan gaz etrafa yayıldığı için çevreden geçen vatandaşlar sigara ile yaklaşsaydı, bir yangın olma ihtimali vardı. Hızlı bir şekilde müdahale edildiğinden ve tankerin güvenli bir şekilde boş araziye alınmasıyla güvenli bir şekilde atlatmış olduk" dedi.