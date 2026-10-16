Ankara\'da akşam sağanağı ulaşımı aksattı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Ankara'da akşam sağanağı ulaşımı aksattı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da akşam saatlerinde görülen sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Sürücüler trafikte zorlukla ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı.
ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı.
Kaynak: DHA
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