Ankara\'da Alihan Kuriş örgütü operasyonunda 25 gözaltıdan 20\'si tutuklandı

Ankara'da Alihan Kuriş örgütü operasyonunda 25 gözaltıdan 20'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği ayrıca 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
(ANKARA) - Ankara'da "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetlerine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetlerine ilişkin 20 Eylül'de düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, 25 şüpheliden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 22 şüpheliden 20'sinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Kaynak: ANKA
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