Ankara\'da bakan istifa paylaşımı soruşturmasında Tarakcı\'nın X hesabı engellendi

ANKARA'da 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Ali Tarakcı'ya ait sanal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, sanal medya platformu X'te 'Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek' şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tarakcı, gözaltına alındı. Tarakcı'nın adresinde arama yapılarak, ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

Ayrıca, ilgili yayına erişimin engellenmesi ve söz konusu hesaplara erişimin engellenmesine karar verilmesi yönündeki talep hakimliğe gönderildi. Ankara 7'nci Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul ederek, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal niteliğinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle '5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamında ilgili içeriğin çıkarılmasına, yayına ve hesaba erişimin engellenmesine karar verdi.