Ankara\'da balık sezonu açıldı, hamsi ve palamut bolluğu esnafı sevindirdi

2026-2027 balık sezonunun açılışı dolayısıyla Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, sabah saatlerinde Ankara Toptan Balık Hali'nde balıkçı esnafını ziyaret etti.

Ankara'da 2026-2027 balık sezonunun açılışı dolayısıyla Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, sabah saatlerinde Ankara Toptan Balık Hali'nde balıkçı esnafı ile bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dallı, 1 Eylül itibarıyla av sezonunun açıldığını belirterek, "Bereketli bir sezon olduğu görülüyor. Şu an itibarıyla avcılarımızdan bize gelen bilgiler doğrultusunda özellikle hamsi ve palamudun yoğun bir şekilde çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bizi sevindiriyor. Çünkü ülkemizde balık tüketimi son yıllarda giderek artmakta. Geçtiğimiz sene kişi başına 8,8 kilogram tüketimle istenen seviyeye doğru gidiyoruz. Bu sene palamudun bol olması, vatandaşlarımızın balığa ulaşması açısından da önemli. Balık önemli bir besin kaynağı. İçerdiği protein, omega yağları ve vitamin değerleri bakımından özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin beslenmesinde önemli bir yer tutuyor" ifadelerini kullandı.

'EN İYİ BALIK ANKARA'DA YENİR'

Dallı, Ankara Hali'nin, Türkiye'deki haller arasında en önemlilerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Ankara her ne kadar kıyısı olmasa da, karasal bir lokasyonda bulunsa da tüketimin en yoğun olduğu illerden bir tanesi. Bizim mottomuz şu; en iyi balık Ankara'da yenir. Bugün bunu vurgulamak için buradayız. İnşallah bereketli bir sezon olur; hem balıkçılarımıza hem de satışçılarımıza hayırlı olsun. Ben vatandaşlarımıza da mümkün olduğu kadar haftada en az iki defa sofralarında balık tüketmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

'TEMEL MAKSADIMIZ, BALIĞIN VATANDAŞIMIZIN SOFRASINA SAĞLIKLI ULAŞMASI'

Perakende satış yerlerinde ve halde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 100 personel ile düzenli denetimler yapıldığını aktaran Dallı, "Buradaki temel maksadımız şu. Gerek av sezonunda boy yasaklarına ve zaman yasaklarına uyulması, gerekse tazelik kontrolü yapmak suretiyle balığın vatandaşımızın sofrasına sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını temin etmek. Elbette zaman zaman karşılaştığımız ufak tefek aksaklıklar var ama özellikle Ankara Hali için söylüyorum, gerçekten son derece sağlıklı balık tüketiciye geliyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara, haftada en az iki defa balık tüketmelerini tavsiye eden Dallı, bereketli bir sezon olmasını diledi.