Ankara'da Bayram Tedbirleri Artıyor - Son Dakika
Ankara'da Bayram Tedbirleri Artıyor

Ankara\'da Bayram Tedbirleri Artıyor
19.03.2026 13:39
Ankara Valisi, Ramazan Bayramı için 23 bin 769 güvenlik personeli görev yapacak.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında kent genelinde 23 bin 769 emniyet ve jandarma personelinin görev alacağını bildirdi.

Valilik binasında Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, merkez ilçe kaymakamları, vali yardımcıları ve valilik personeliyle bayramlaşan Şahin, kentteki Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bayram için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Şahin, vatandaşlardan trafikte sürüş güvenliğine ve kurallara uyarak seyretmelerini istedi.

Şahin, bayram tedbirlerini 13-22 Mart'ı kapsayacak şekilde uygulamaya başladıklarını belirterek, kabir ziyaretlerinin rahatça yapılabilmesi için mezarlıklarda trafik akışını rahatlatma ve güvenliği sağlamak adına ek tedbirler aldıklarını söyledi.

AŞTİ'de, Yüksek Hızlı Tren Garı'nda ve Esenboğa Havalimanı'nda tedbirler uyguladıklarını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Emniyet Müdürlüğümüze bağlı 22 bin 58 personel görev yapacak, bayram boyunca 2 bin 302 ekip, bir helikopter ve dronlarla havadan ve karadan trafik ve diğer tedbirleri hem denetleyecekler hem uygulamalarını sağlayacaklar. Yine 1711 personelimizle Jandarma Komutanlığımız, 406 ekiple birlikte helikopter, dronlar ve görev köpeği K-9 dediğimiz köpeklerle asayişimizin ve trafik hizmetlerimizin en kaliteli seviyede verilmesi için yoğun gayret sarf edecekler."

Cumartesi günü saat 16.00'dan pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 01.00'e kadar İstanbul istikametindeki hem D-750'de hem otoyolda tır, çekici, tanker gibi trafikte tehlike oluşturabilecek, nispeten tıkanmalara yol açabilecek araçların seyrine izin verilmeyecek. Tabii birtakım tedarik malzemesi, sebze, meyve gibi bozulabilecek malzeme taşıyan araçlar buradan istisna tutulacak.

Devletimiz ve Ankara Valiliğimize bağlı birimlerimiz olarak bütün arkadaşlarımızla sahadayız. Vatandaşımızın bayramını bayram tadında geçirmeleri ve yaşamaları için elimizden gelen tüm tedbirleri aldık ve uygulayacağız. Biz hem sizlerin hem de vatandaşlarımızın bu konuda acı, üzüntü yaşamaması için azami derecede kurallara riayet edilmesi hususunda desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da Bayram Tedbirleri Artıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:02:37.
SON DAKİKA: Ankara'da Bayram Tedbirleri Artıyor - Son Dakika
