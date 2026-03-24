Ankara'da Cinsel Tuzağa Düşüren Çete Çökertildi
Ankara'da Cinsel Tuzağa Düşüren Çete Çökertildi

24.03.2026 14:20
Cinsel birliktelik ilanı ile tuzak kuran çeteye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da cinsel birliktelik ilanı ile tuzağa düşürdükleri erkekleri darbedip, para ve değerli eşyalarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada; internet üzerinden cinsel birliktelik yaşamak amacıyla ilan veren şüpheli kadınlarla görüşen erkeklerin tuzağa düşürüldüğü belirlendi. Telefon görüşmesinin ardından davet edildikleri ikamete giden erkeklerin, içeride bulunan ve kadınlarla birlikte hareket eden silahlı şüpheliler tarafından darbedilip, para ve değerli eşyalarının alındığı belirlendi. Yine kadınların, hileli davranışlarla cinsel birliktelik yaşama vaadiyle tuzağa düşürdükleri erkeklerin parasını aldıkları saptandı. Soruşturma kapsamında bu şekilde 20 olaya karıştığı belirlenen 23 şüpheli tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 14'ü 'Yağma' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
