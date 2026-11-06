Ankara'da cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren zirai don bekleniyor

Ankara'da cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren zirai don bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Valiliği, cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren il genelinde hafif ve yer yer orta şiddette zirai don riski bulunduğunu bildirdi. Valilik, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini açıkladı.
Ankara Valiliği, il genelinde cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don riski bulunduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin son verilerine göre, Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren Ankara'da hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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