Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Epilepsi Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Epilepsi Günü'nde Farkındalık Etkinliği

09.02.2026 13:54  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Epilepsi Günü'nde Epilepsi ve Yaşam Derneği ile birlikte farkındalık etkinliği düzenledi. 'Epilepsililer İçin Teker Çevir' sloganıyla gerçekleştirilen evento, klasik araçlar ve motosikletlerden oluşan bir kortej ile Anıtpark'a kadar sürdü.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Dünya Epilepsi Günü'nde Epilepsi ve Yaşam Derneği iş birliğiyle farkındalık etkinliği düzenledi. "Epilepsililer İçin Teker Çevir" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte; klasik araçlar, motosikletler ve bisikletlerden oluşan kortej, dayanışma mesajlarıyla Birinci Meclis'ten Anıtpark'a kadar epilepsi hastaları için teker çevirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, epilepsi hastalığına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bu yıl da Dünya Epilepsi Günü'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Epilepsi ve Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Epilepsililer İçin Teker Çevir" etkinliğinde tekerler dayanışma ve farkındalık için döndü. Bisiklet, motosiklet ve Wolkwagen tutkunlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Birinci Meclis'ten başlayarak Anıtpark'ta seymenlerin gösterisiyle sona erdi.

Etkinlikte konuşan ABB Sağlı İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, epilepsinin doğru tedavi yaklaşımla yönetilebilen nörolojik bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Epilepsi bir engel değil toplumdaki farkındalığın eksikliğidir"

"Dünyada 65 milyon epilepsi hastası yaşamaktadır. Toplumda yanlış anlaşılmalar nedniyle bu insanlar doğru tedavi alamamaktadır. Doğru tedavi ve yaklaşımla normal hayatını sürdürebilecek nörolojik bir hastalıktır. Bugün burada toplanmamızın temel amacı spor etkinliğinin ötesinde toplumsal bir dayanışmadır. Burada attığımız her bir pedal sizleri önemsiyoruz demektir. Epilepsi bir engel değil toplumdaki farkındalığın eksikliğidir."

"Epilepsililerin yaşadığı sorunları bir günde olsa dile getirmek istiyoruz"

Epilepsi ve Yaşam Derneği Başkanı Ebru Öztürk ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki duyarlılığına işaret ederek, "Epilepsililerin yaşadığı sorunları bir günde olsa dile getirmek istiyoruz. Çünkü biz dünyada engel derecesi saptanamayan ve aynı zamanda işsizlikte birinci sırada olan hastalıkla uğraşıyoruz. Bazen duyarlı olan belediyelerimiz çıkıyor. Üç sene önce ilk kez Büyükşehir ile beraber yaptık. Bu sene onları örnek göstererek Türkiye'deki 21 tane belediyeye söyledim ve 21 belediye de bu çalışmayı yapmaya başladı. Yani örnek olan belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu" dedi.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Epilepsi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Epilepsi Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı
3 gündür aranıyordu Cansız bedeni denizde bulundu 3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 16:14:43. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Epilepsi Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.