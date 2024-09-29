Emlakçıya Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde emlakçı Çağrı Uzun'a silahlı saldırı düzenleyen U.H. ve M.Y. ile azmettirici olduğu belirtilen E.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 17 Eylül'de saat 19.30 sıralarında Karapürçek Mahallesi Şehit Savaş Batu Caddesi'ndeki bir emlak ofisinde meydana geldi. Emlakçı Çağrı Uzun'a, iş yerinde yalnızken motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganlardan biri tabanca ile Çağrı Uzun'a defalarca ateş etti. Uzun, dükkanın arkasında bulunan bölüme geçmek isterken bacağından vuruldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırı düzenleyen U.H. ve M.Y. ile azmettirici olduğu belirtilen E.Y.'yi gözaltına aldı. Çağrı Uzun ile E.Y. arasında daha önce bir otomobil ticareti gerçekleştiği ve ikili arasında alacak tartışması yaşandığı bildirildi.