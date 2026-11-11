Ankara'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

ANKARA'da uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturmada; uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullanmak için uyuşturucu aldığı belirlenen 32 şüpheli belirlendi. Söz konusu şüphelilere yönelik Ankara'nın 7 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli yakalanırken, firari 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.