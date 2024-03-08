Ankara'da FETÖ finans yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ finans yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı kararı

Ankara\'da FETÖ finans yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan inceleme sonucunda, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

08.03.2024 08:53
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ soruşturmalarında ele geçen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve etkin pişmanlık beyanları neticesinde, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara merkezli 3 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Ankara, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ finans yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı kararı - Son Dakika

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