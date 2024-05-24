Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 kişi tutuklandı

Ankara\'da FETÖ soruşturmasında 14 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 46 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Şüpheliler arasında örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde aktif olarak çalışan bir 'emniyet mahrem imamı' da bulunuyor. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 26 kişi ifade verdi. Soruşturma ise ismi verilenler de dahil olmak üzere devam ediyor.

24.05.2024 19:17
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 46 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde "emniyet mahrem imamı" olduğu ve halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalıştığı tespit edilen 46 şüpheli hakkında, 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar, emniyet sorgularının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren kişilerden 26'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlattı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık, soruşturmaya, etkin pişmanlık kapsamında ismi verilenler de dahil olmak üzere çok yönlü devam edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ankara, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

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