Ankara'da fuhuş operasyonu: 12 tutuklama - Son Dakika
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Ankara'da fuhuş operasyonu: 12 tutuklama

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Ankara'da fuhuş ihbarları üzerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı, 2'si ev hapsi cezası aldı. Günübirlik evlerin denetimlerinde kayıt dışı konaklamadan 4 milyon 194 bin lira ceza kesildi.

Ankara'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuhuş ihbarlarına yönelik oluşturulan özel soruşturma ekiplerince Etimesgut-Sincan ilçelerinde günübirlik kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık ve yer temini yapıldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı uygulandı.

Operasyonlarda suçüstü yakalanan şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Çalışmalar kapsamında 136 farklı günübirlik ev 33 defa denetlenirken, kayıt dışı konaklamadan 4 milyon 194 bin 79 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da fuhuş operasyonu: 12 tutuklama - Son Dakika

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