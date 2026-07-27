Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama seferberliği ilçe ilçe devam ediyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama seferberliği ilçe ilçe devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama seferberliği ilçe ilçe devam ediyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt, Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde yeşil alanlar ve sokaklarda ilaçlama yaptı. Ekipler, yaz sonuna kadar 7/24 sahada olacak.

(ANKARA) - Vektör ve haşereyle mücadeleyi sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Akyurt, Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde başta yeşil alanlar olmak üzere cadde ve sokakları ilaçladı. Ekipler, Başkent genelinde yaz sonuna kadar 7/24 esasıyla sahada olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz aylarında artış gösteren vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını kent genelinde yürütüyor. Gece gündüz demeden Başkentli vatandaşların konforunu ve sağlığını korumak amacıyla sahada olan BelPlas ekipleri, son olarak Akyurt, Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde kapsamlı bir ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

İlçelerde bulunan cadde ve sokakları tek tek ilaçlama araçlarıyla gezen ekipler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış çevre dostu biyosidal ürünlerle, üvez, uçkun ve haşere oluşumuna elverişli mazgal, su birikintileri, çöp toplama alanları, park ve yeşil alanları ilaçladı.

TEMMUZ AYINDA 6 BİNİN ÜZERİNDE İLAÇLAMA

ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda BelPlas AŞ ekiplerince yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi verirken halk sağlığını korumayı öncelediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizim haziran ayı içerisinde 4 binin üzerinde ilaçlamamız oldu. Bu, temmuz ayında da 6 binleri geçti, buradaki sayı her geçen gün artıyor. Bunun artmasının temel sebebi de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vektörle mücadelenin içerisinde yer alan sivrisinek ve karasineklerin de artmasından kaynaklanıyor. İlaçlamalarımızı gece ve sabah erken saatlerde yapıyoruz. Özellikle, son zamanlarda baraj kenarları ve göl kenarlarında ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Bunun temel amacı, vatandaşlarımızın sokağa, mesire alanına çıktığında rahat bir şekilde pikniklerini yapmalarını, gezmelerini ve rahat bir nefes alabilmelerini sağlamak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama seferberliği ilçe ilçe devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama seferberliği ilçe ilçe devam ediyor - Son Dakika
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