Ankara'da "İçme Suyuna Atık Su Karışıyor" İddiaları... Aski: Atık Suyun Deşarjı Aynı Gün Önlenmiştir

19.02.2026 11:22  Güncelleme: 12:16
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), içme suyu kalitesinin, ASKİ ve Sağlık Bakanlığı'nca sürekli izlenerek kontrol edildiğini belirterek, "Gerede atık su kollektör hattında debi artışı olmuş, teknik ekiplerimizce yerinde yapılan inceleme kapsamında, ivedilikle müdahale edilmiş ve havzaya atık su, yağmur suyu karışımından oluşan atık suyun deşarjı aynı gün önlenmiştir" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), içme suyu kalitesinin, ASKİ ve Sağlık Bakanlığı'nca sürekli izlenerek kontrol edildiğini belirterek, "Gerede atıksu kollektör hattında debi artışı olmuş, teknik ekiplerimizce yerinde yapılan inceleme kapsamında, ivedilikle müdahale edilmiş ve havzaya atık su, yağmur suyu karışımından oluşan atık suyun deşarjı aynı gün önlenmiştir" açıklamasını yaptı.

ASKİ'den, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, "ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki taşmaların içme suyu havzasına karışması" nedeniyle 2 milyon 98 bin lira idari ceza uygulanmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, son günlerde özellikle Bolu ili Gerede ilçesinde yer alan su temin sistemine ilişkin "Ankara suyuna atıksu karışıyor" şeklinde yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"Tüm Türkiye'de içme suyunun kalitesinin Sağlık Bakanlığı denetimi ve kontrolünde"

Yalnızca Ankara'da değil, tüm Türkiye'de içme suyunun kalitesinin Sağlık Bakanlığı denetimi ve kontrolü altında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere Ankara İline Gerede İlçesi sınırlarında yer alan Ulusu Çayı'ndan Gerede Tüneli aracılığıyla içme suyu temin edilmektedir. Gerede ilçesi, Genel Müdürlüğümüz hizmet alanı sınırlarında olmamasına rağmen, Çamlıdere Barajı İçmesuyu kalitesinin korunması amacıyla hazırlanan, 'Çamlıdere Barajı ve Işıklı Regülatörü Koruma Planı ve Özel Hükümleri Projesi' ile bahse konu ilçenin atık sularının toplandığı, Atıksu Kolektör Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi yatırımı ve işletmesi Genel Müdürlüğümüz sorumluğuna alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu Atıksu Arıtma Tesisi, 2020 yılından itibaren Genel Müdürlüğümüzce işletilmekte olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir."

"Yağmur suyu drenaj sistemlerinin yetersizliği durumunda atık su kollektör hatlarında debi artışı olmaktadır"

Bahse konu olay ile ilgili olarak ise yine bilindiği üzere çevreye duyarlı bir şekilde atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılması amacıyla ülkemizde atık su ve yağmur suyu şebeke tasarımı 'ayrık sistem' olarak projelendirilmekte ve inşa edilmektedir. Ancak birçok yerleşim yerinde ihtiyaç olunan yağmur suyu yatırımları yapılmadığı durumda, atık su şebeke hatlarında öngörülenin ötesinde debi oluşmaktadır. Özellikle kar yağışı ile birlikte artan yer altı su seviyesi ile yağan yağışlarla birlikte yağmur suyu drenaj sistemlerinin yetersizliği durumunda atık su kollektör hatlarında debi artışı olmaktadır. Bu kapsamda Gerede atık su kollektör hattında bu sebeplerden dolayı debi artışı olmuş, teknik ekiplerimizce yerinde yapılan inceleme kapsamında, ivedilikle müdahale edilmiş ve havzaya atık su, yağmur suyu karışımından oluşan atık suyun deşarjı aynı gün önlenmiştir.

"Tüm paydaşların sorumluluk bilinci ile davranmaları büyük önem arz etmektedir"

Yine buna ilaveten, gerek yatırım gerek tasarım gerekse de operasyon birimlerimizce sorunun kalıcı çözümü için gerekli planlama çalışmaları da başlatılmış, ilgili paydaşlarımız olan kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz tarafından hizmet alanına sağlanan içme suyunun kalitesi, gerek tarafımızca gerekse de Sağlık Bakanlığımız tarafından sürekli olarak izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki, halkımızın sağlığını ilgilendiren son derece hassas olan bu hususta, tüm paydaşların sorumluluk bilinci ile davranmaları büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA

