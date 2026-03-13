Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, İftara Yetişemeyen Vatandaşlara Motokuryelerle Kumanya Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, İftara Yetişemeyen Vatandaşlara Motokuryelerle Kumanya Dağıtımı

13.03.2026 09:30  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu, ramazan ayında yolda kalan vatandaşlara iftar kumanyası ulaştırdı. Bu gönüllü hizmetle toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyorlar.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu, iftara yolda yakalanan Başkentliler için kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ramazan ayı boyunca kentin birçok noktasında iftarlık kumanya ve sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor. İftar saatinde yolda olan Başkentlileri unutmayan Büyükşehir Belediyesi, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu gönüllülerinin de destek verdiği çalışmayla iftarlıkları, iftar saatinde vatandaşlara ulaştırdı.

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu'nun Başkan Yardımcısı Burkay Yıldırım, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek, "İftara yetişemeyen vatandaşlarımıza kumanyalarını ulaştırırken, bu hizmeti hiçbir ticari amaç gütmeden, tamamen bir gönüllülük seferberliğiyle gerçekleştiriyoruz. Amacımız; bu mübarek ayda toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve iftar saatinde yolda kalan herkesin yanında olabilmektir. Bu değerli projeye öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Yolda olan ve iftara yetişemeyen vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mustafa Bayar:  "Hayırlı ramazanlar. Başkanı tebrik ediyoruz bu düşüncesi için, çok teşekkürler."

-Sinan Arslan:  "Ramazanda yollarda kumanyalara denk geliyoruz, yiyoruz. Allah kabul etsin, Allah razı olsun."

-Şükrü Arslan:  "İlk defa rastladım. Çok güzel, memnun oldum."

-Fatih Gazioğlu:  "Çok teşekkür ederiz, ince bir anlayış, sağ olsunlar. İftara yetişemeyeceğiz, çok iyi oldu böyle."

-Soner Yüceler:  "Süper bir uygulama. Mansur Yavaş'a güveniyoruz. Teşekkürler."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, İftara Yetişemeyen Vatandaşlara Motokuryelerle Kumanya Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 10:31:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, İftara Yetişemeyen Vatandaşlara Motokuryelerle Kumanya Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.