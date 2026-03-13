Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, İftara Yetişemeyen Vatandaşlara Motokuryelerle Kumanya Dağıtımı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu, iftara yolda yakalanan Başkentliler için kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ramazan ayı boyunca kentin birçok noktasında iftarlık kumanya ve sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor. İftar saatinde yolda olan Başkentlileri unutmayan Büyükşehir Belediyesi, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu gönüllülerinin de destek verdiği çalışmayla iftarlıkları, iftar saatinde vatandaşlara ulaştırdı.

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu'nun Başkan Yardımcısı Burkay Yıldırım, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek, "İftara yetişemeyen vatandaşlarımıza kumanyalarını ulaştırırken, bu hizmeti hiçbir ticari amaç gütmeden, tamamen bir gönüllülük seferberliğiyle gerçekleştiriyoruz. Amacımız; bu mübarek ayda toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve iftar saatinde yolda kalan herkesin yanında olabilmektir. Bu değerli projeye öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Yolda olan ve iftara yetişemeyen vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mustafa Bayar: "Hayırlı ramazanlar. Başkanı tebrik ediyoruz bu düşüncesi için, çok teşekkürler."

-Sinan Arslan: "Ramazanda yollarda kumanyalara denk geliyoruz, yiyoruz. Allah kabul etsin, Allah razı olsun."

-Şükrü Arslan: "İlk defa rastladım. Çok güzel, memnun oldum."

-Fatih Gazioğlu: "Çok teşekkür ederiz, ince bir anlayış, sağ olsunlar. İftara yetişemeyeceğiz, çok iyi oldu böyle."

-Soner Yüceler: "Süper bir uygulama. Mansur Yavaş'a güveniyoruz. Teşekkürler."