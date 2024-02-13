Ankara'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Ankara\'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Meltem Buzluk'un kullandığı bir otomobil, karşı şeritte seyreden Fatih Ergut'un aracına çarptı. Kazada, araç sürücüleri ile Dursun Buzluk, Zeynep Ergut ve Belkıs Ergut yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

13.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:18
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Meltem Buzluk'un kullandığı 06 FU 1564 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı Eski Şabanözü Kavşağı yakınında, karşı şeritte seyreden Fatih Ergut idaresindeki 06 BOE 613 plakalı otomobile çarptı.

06 BOE 613 plakalı otomobilin de park halindeki bir kamyonete çarptığı kazada, araç sürücüleri ile Dursun Buzluk, Zeynep Ergut ve Belkıs Ergut yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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