Ankara'da iş yerinde silahlı saldırı: 1 ölü

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Batur Sokak'taki iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler Metin Bağış'a silahla ateş edip kaçtı.

Yaralanan Bağış, saldırganları bir süre kovaladıktan sonra yere düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağış, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.