Ankara\'da İstinat Duvarı Çöktü

Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Tarık Apartmanı'nın yanında bulunan inşaat alanındaki istinat duvarı, gün boyunca etkili olan yağışın etkisiyle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, ekiplerin incelemesi sürüyor. Mahalle sakinleri olay yerinde yeterli güvenlik önemleri alınmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.
