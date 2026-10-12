Ankara'da jandarma uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem başlattı

Ankara'da jandarma uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da uyuşturucu madde ticareti, nakli ve kullanımına yönelik jandarma operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ekiplerin operasyonlarında farklı içerik ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Ankara'da jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda farklı içerik ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 17 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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