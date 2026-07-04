Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
Bu kapsamda 1 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 30 bin kaçak puro, 23 bin 300 kaçak sigara, 1192 kutu kaçak gıda ve 873 kaçak muhtelif eşya ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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