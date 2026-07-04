Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Bu kapsamda 1 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 30 bin kaçak puro, 23 bin 300 kaçak sigara, 1192 kutu kaçak gıda ve 873 kaçak muhtelif eşya ele geçirildi.