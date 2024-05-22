Ankara'da yapılan operasyonda kaçak tütün ele geçirildi, bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da yapılan operasyonda kaçak tütün ele geçirildi, bir kişi yakalandı

Ankara\'da yapılan operasyonda kaçak tütün ele geçirildi, bir kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda, M.Y. adlı bir kişi yakalandı. Operasyonda, M.Y.'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün bulundu. Yaklaşık 2 milyon 550 bin lira değerinde 3 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ve 19 bin 200 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

22.05.2024 22:19
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Ankara'da jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu M.Y'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 550 bin lira olan 3 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ve 19 bin 200 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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