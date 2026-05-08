Ankara'da Kamyonet Yangını

ANKARA'da hareket halindeyken alev alan kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Altındağ ilçesi Ziraat Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı'nda öğle saatlerinde, Akköprü yönüne giden Ömer Işık yönetimindeki 06 K 01850 plakalı kamyonette bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurup, yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin kontrolden çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa süre sonra bölgeye sevk edilen itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Haber: Umutcan ÖREN-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,
