Ankara'da Kundaklama ve Ateş Açma Olayı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sevgilisinin iş yeri ve otomobilini kundaklayarak, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İlçenin Karacaören Mahallesi'ne sabah saatlerinde gelen H.H.G, henüz belirlenemeyen sebeple, kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.Ö.'nün önce iş yerini ardından evinin önünde park halindeki otomobilini ateşe verdi.
Ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.
Gözaltına alınan H.H.G. ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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