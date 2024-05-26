Ankara'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Ankara Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Ankara Valiliği, resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden son alınan verilere göre; kentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.