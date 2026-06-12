Ankara'da Lise Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Ankara'da Lise Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü

Ankara\'da Lise Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü
12.06.2026 21:06
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Kayra Ataman, parkta tartıştığı T.E.E. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. T.E.E. tutuklandı.

ANKARA'da parkta tartıştığı lise öğrencisi Kayra Ataman'ı (16) bıçaklayarak öldüren T.E.E. (17) ifadesinde, "Üzerime doğru koşmaya başladı. O sırada ben duruyordum kendimi korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı" dedi.

Özel sağlık meslek lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman, 9 Haziran'da Etimesgut ilçesinde kız arkadaşı ile parkta yürürken, Burak Ehlil ile tartışma yaşadı. Burak Ehlil'in oğlu T.E.E.'nin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü. Kayra Ataman, çıkan kavgada T.E.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ataman'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olay sonrası gözaltına alınan T.E.E. ve babası Burak Ehlil çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli T.E.E ve babası Burak Ehlil'in emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. T.E.E., eski sevgilisini Kayra Ataman'ın yanında gördüğünü söyleyerek, "Eve gittiğimde moralim bozuktu. Daha sonra babam halimi görünce neden böyle olduğumu sordu. Daha sonra babam parka indi. Ancak orada Kayra ile arbede yaşamış. Eve geldiğinde üstü dağınıktı ve yüzü de çizilmişti. Ardından evden ekmek bıçağı aldım. Parka gittim. 'Babamı kim darbetti' diye sordum. Kayra, küfür ederek üzerime doğru koşmaya başladı. O sırada ben duruyordum kendimi korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı" dedi.

Babası Burak Ehlil ise "Kayra'nın yanına gittiğimde, oturup tanışmak için geldiğimi söyledim. O da 'Bir sorun var mı' dedi. Oğlum, Kayra'nın omzuna yumruk attı. Yere düşmesiyle birlikte oğlum parktan kaçtı. Bıçaklandığını görmedim" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

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