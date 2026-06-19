Ankara'da Öğretmenlerin Gözaltına Alınması

(ANKARA) - Ankara'da beş gündür açlık grevini sürdüren bir grup özel okul öğretmeni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptıktan sonra dağılmayınca 9 öğretmen gözaltına alındı.

Sendikanın merkezinde beş gündür açlık grevini sürdüren özel okul öğretmenlerininden bir grup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmek üzere otobüsle bakanlığa gitti.

Işıkhan ile görüşemeyen öğretmenler daha sonra oturma eylemi başlattı. Polisin eyleme son verilmesi talebine olumsuz yanıt verilmesi üzerine "dağılın" uyarısı yapıldı.

Polis, dağılmayan gruba müdahele ederek 9 öğretmeni gözaltına aldı. Gözaltı sırasında çevik kuvvet kalkanlarını kaldırarak gazetecilerin çekim yapmasını engelledi. Avukatlar da "mücadele dersini öğretmenler veriyor" sloganı atarak gözaltılara tepki gösterdi.