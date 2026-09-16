Ankara'da polis okul çevrelerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Ankara'da polis ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul ve çevrelerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından, "Okullarımızın çevresinde gözümüz hep açık" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimizce, okul giriş ve çıkışları ile çevresinde, park ve bahçelerde, umuma açık alanlarda, servis araçlarında ve öğrencilerimizin yoğun olarak bulunduğu güzergahlarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için okul çevrelerinde huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."