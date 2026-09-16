Ankara'da polis okul çevrelerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor
Ankara'da polis ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul ve çevrelerindeki denetimlerini sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü, okul giriş çıkışları, park ve bahçeler ile servis araçlarındaki çalışmaların çocukların güvenli eğitimi için aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Ankara'da polis ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul ve çevrelerindeki denetimlerini sürdürüyor.
Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından, "Okullarımızın çevresinde gözümüz hep açık" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Ekiplerimizce, okul giriş ve çıkışları ile çevresinde, park ve bahçelerde, umuma açık alanlarda, servis araçlarında ve öğrencilerimizin yoğun olarak bulunduğu güzergahlarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için okul çevrelerinde huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."
Kaynak: AA
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