Ankara'da Rüşvet Davası Devam Ediyor

Ankara Emniyet Müdürlüğünden 4'ü polis 5 kişinin, "rüşvet" ve "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan, Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay ve Başkomiser Ercan Karagöz katıldı.

Serdar Coşkun ile başka bir davada tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme başkanı, sanıkların banka hesaplarındaki para hareketlerinin incelenmesine ilişkin istenen bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini belirterek, sanıklara söz verdi.

Sanık Alp Aslan bilirkişi raporunda yer alan mal varlığı ile gelir ve gider durumunun birbiriyle uyumlu olduğunun tespit edildiğini, harcamalarının gelirleriyle örtüştüğünün belirlendiğini ifade ederek, rapora katıldığını kaydetti.

Sanık Ercan Karagöz ise soruşturma aşamasında da bilirkişi raporunda yer verilen aynı hususları ifade etmeye çalıştıklarını, MASAK raporunda eksiklik ve hatalar bulunduğunu, bu nedenle bilirkişi raporundaki tespitlere katıldığını söyledi.

Sanık Oben Özay da "Bilirkişi raporunda tespit edilen belirli tarihler arasındaki uyuşmazlıkların nedenini önceki beyanlarımda anlatmıştım. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Bilirkişi raporuna ilişkin tanık olarak dinlenen M.B, sanıklardan Oben Özay'ı tanıdığını ve ailecek görüştüklerini ifade etti.

Bir inşaat şirketlerinin olduğunu anlatan M.B., "Oben Bey 'Ben TOKİ'den bir ev aldım ama satmak istiyorum.' dedi. Ben eğer bana tapu verirse, belirli dönemlerde ödeme yapabileceğimizi söylemiştim. Zarara girmemesi için altın kuruyla ödeme yapacağımı belirtmiştim. Oben beyin tapuyu bu şekilde vermesinin sebebi bana güvendiğinden kaynaklıdır." dedi.

Sanık ve tanık beyanlarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve daha önce dinlenilmesine karar verilen tanıkların dinlenilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanıkların sundukları mazeretlerin kabulüne, hazır olmaları halinde celse arasında dinlenmelerine, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Tutuksuz sanık Alp Aslan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldıran mahkeme, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 8 Eylül Salı'ya ertelendi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu eski il emniyet müdür yardımcısı Alp Aslan, Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu eski emniyet müdür yardımcısı Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis Serdar Coşkun'un "mali profili ile uyumsuz şekilde banka hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı" tespit edilmişti.

Hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan'ın ifadeleri ve telefon kayıtları ile mali profiller de delil olarak yer aldı.

Sanıklar Aslan ve Özay'ın "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılması istenen iddianamede, Aslan için ayrıca "rüşvet" suçundan 12 yıl hapis talebinde bulunulmuştu. İddianamede, her iki emniyet müdürünün de "ömür boyu kamu hizmetinden men edilmesi" istenmişti.

Sanıklar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasından ayrıca soruşturma yürütüldüğü, bu kapsamda "mal varlıklarına el koyma kararı talebinde bulunulduğu" belirtilmişti.