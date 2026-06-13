Ankara'da Sağanak ve Dolu Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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Ankara'da Sağanak ve Dolu Su Baskınlarına Neden Oldu

Ankara\'da Sağanak ve Dolu Su Baskınlarına Neden Oldu
13.06.2026 17:03
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Ankara'da aniden bastıran sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da yaşamı olumsuz etkileyen sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran ve giderek etkisini artıran yağış nedeniyle bazı alt geçitlerin yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Yenimahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken, bazı araçlar yolda kaldı.

Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu etkili oldu.

Kahramankazan ve Bağlum'da da dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü, alt geçitleri su bastı, su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. İstanbul Yolu'nda trafik aksadı.

Gazi Üniversitesi alt geçidinde biriken yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan motokurye, çevredekilerin de yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı.

Keçiören ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su basan vatandaşlar, suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Yürüyen ancak şemsiyesi bulunmayan vatandaşlar montları ve buldukları karton parçalarını üstlerine tutarak ıslanmamaya çalıştı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Sağanak ve Dolu Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika

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